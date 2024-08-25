Irakçi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında telefon görüşmesi yapıldı.

Bu telefon görüşmesinde Kafkasya bölgesindeki gelişmelerin yanı sıra bazı uluslararası meseleler ele alındı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov bu görüşmede İran dışişleri bakanı olarak seçilen Irakçi'yi tebrik ederek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Ülkesinin İran ile ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu belirten Bayramov, Tahran ve Bakü arasındaki işbirliğinin yeni dönemde daha da gelişmesini temenni etti.

Dışişleri Bakanı Irakçi ise, Azeri mevkidaşına teşekkür ederek, Azerbaycan'la karşılıklı yarara dayalı dostane ilişkilerin geliştirilmesinin İran'ın dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu belirterek, mevcut kapasitelerin daha da kullanılması gerektiğini vurguladı.

Taraflar ayrıca birbirlerini başkentleri ziyaret etmeye davet ederek, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında istişarelerin sürdürülmesinin yanı sıra iki ülke temsilcileri arasındaki bölgesel ve uluslararası forumlarda işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptılar.