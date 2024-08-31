Azerbaycan yarın yeni parlamento için sandık başına gidecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 28 Haziran'da parlamentoyu feshetmesi ve erken seçim kararı alması üzerine seçim sürecine giren Azerbaycan'da yarın yapılacak seçimin ardından yeni meclis şekillenecek.

Seçimde 990 aday, Azerbaycan Milli Meclisi’ndeki 125 sandalye için yarışacak.

6 milyon 421 bin kayıtlı seçmenin oy kullanacağı seçime Aliyev'in genel başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi dahil 25 siyasi partinin adayları ile bağımsız adaylar katılacak.

Seçimi yaklaşık 112 bin yerli, 604 yabancı gözlemci izleyecek.

Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başlayacak ve 19.00'da sona erecek.