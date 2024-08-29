Gaz sızıntısı kazasında şehit olanların sayısı 2'ye yükseldi

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi, Çarşamba gecesi İsfahan'daki bir Devrim Muhafızları atölyesinde meydana gelen gaz sızıntısı sonucunda bir kişinin daha şehit olduğunu bildirdi.

Bu kazada şehit olanlar arasında Kehderican şehrinden Yüzbaşı Mücteba Nazeri ve Feridunşehr ilçesinden Yarbay Muhtar Mürşidi bulunuyor.

Şehit Yüzbaşı Mücteba Nazeri'nin cenaze töreni yarın, 30 Ağustos Cuma günü Kehderican şehrinde, Şehit Yarbay Muhtar Mürşidi'nin cenaze töreni ise 31 Ağustos Cumartesi günü Feridunşehr ilçesinde gerçekleştirilecek.

Bu kazada maalesef 10 kişi yaralandı ve şu ana kadar 2 kişi şehit oldu.