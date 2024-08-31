İran: UAEA müfettişlerinin sayısı arttı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, konuk olduğu bir televizyon programında, kurumun çalışmalarını anlattı.

İslami, ''Şu anda nükleer enerji santralimiz aktif durumda ve 1000 megavat elektrik üretiyor. 5 yıllık kalkınma planına göre 3 bin megavat elektrik üretimi yapmayı planlıyoruz.’’ dedi.

Muhammed İslami, Batı'nın İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliği yapmadığını iddia ederken, UAEA müfettiş sayısının arttığını belirterek, ''Ajansın bizimle ilişkisi nükleer güvenlik anlaşması ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) dayanıyor. Bu iki anlaşmaya göre tesislerimiz Ajans tarafından denetleniyor ve kurumun müfettişlerinin çoğu İran'a gidiyor. Hangi müfettişin İran’a geleceğine biz karar veririz. Kimse baskı yapamaz.’’ ifadelerini kullandı.

İslami, İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili Batılı ülkelerin çifte standart uyguladığını söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin İran ziyaretiyle ilgili olarak İslami, ''Büyükelçimiz UAEA temsilcisiyle görüştü. Ziyaret planı belirlendiğinde Grossi İran'a seyahat edebilir.'' açıklamasını yaptı.

İranlı yetkili, ''Bugün Buşehr'in ikinci ve üçüncü santrallerinde 4 bin 500 kişi çalışıyor. Huzistan eyaletinde Karun nükleer enerji santrali inşa ediliyor. Hürmüzgan eyaletinde projemiz sürüyor. Mekran kıyısında da bir proje başlatılacak.'' diye konuştu.