İran'dan Tarihî Gönderme Yaptı: “Batı Medeniyeti Domuzlar Körfezi’ne

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, antik çağdaki savaşları hatırlatarak Batı’ya yönelik dikkat çekici mesajlar verdi.
Muhibbi, Harran Savaşı’nda Crassus’un ordusunun Partlılar tarafından yok edildiğini, Edessa Savaşı’nda ise Roma İmparatoru Valerianus’un Sasani savaşçılarına esir düştüğünü belirtti.
Son dönemdeki savaşlara da değinen Muhibbi, “Ramazan Savaşı’nda Epstein’ın askerleri, İranlı savaşçıların gücü karşısında Fars Körfezi’nde dağıtıldı. Son savaşta ise Batı medeniyeti, utanç içinde Domuzlar Körfezi’ne geri dönecek.” ifadelerini kullandı.
Muhibbi, paylaşımını “Bekliyoruz…” sözleriyle tamamladı.
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