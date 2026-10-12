İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Yemen'i görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere dün akşam telefonda görüştü.

Erakçi, tırmanan gerilime ilişkin endişelerini dile getirerek askerî yaklaşımda ısrar edilmesinin ve siyasi çözüm yollarının göz ardı edilmesinin mevcut durumu daha da karmaşık hâle getireceğini vurguladı.

Bölgedeki krizlerin askerî yöntemlerle çözülemeyeceğini belirten Erakçi, İran’ın Suudi Arabistan ile Yemen arasında diyaloğun başlatılmasına ve siyasi bir çözüme ulaşılmasına katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.