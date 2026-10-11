Hürmüz Boğazı’nda dev bir tanker deniz mayınına çarptı

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yayınlanan 19 numaralı bildiride, kuralları ihlal eden bir tankerin, bugün akşam saatlerinde Hürmüz Boğazı’nın güneyinde bir deniz mayınına çarptığı belirtildi.

Bildiride, yaşanan kaza sonucunda tanker gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı ifade edildi.

Devrim Muhafızları’ndan “Hürmüz” uyarısı

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, bildirinin sonunda şu uyarıda bulundu: “Hürmüz Boğazı bölgesinde navigasyon ve kimlik tanımlama sistemlerini kapatan tüm gemiler ‘düşmanca unsur’ olarak değerlendirilecek ve bu gemilere karşı sert ve kararlı bir şekilde müdahale edilecektir.”