İran Kara Kuvvetleri birimlerine yeni gelişmiş tanklar eklendi

İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi ve Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı General Kiyumers Heyderi’nin de katıldığı bir törenle İran Ordusu Kara Kuvvetleri birimlerine M60 gelişmiş (Süleyman 1402) tanklar eklendi.

Kara Kuvvetleri birimlerine eklenen tanklar yangın alarm ve söndürme sistemi, dijital gösterge paneli ve uyarı sistemi kabiliyetlerine sahiptir.

Atış kontrol sistemi, eşeksenli makineli tüfek, komuta makineli tüfek, komuta makineli tüfeğini taşıyan iki serbestlik dereceli platform söz konusu tankların optimize edilmiş ateş gücüdür.