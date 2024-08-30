Siyonist rejimin faaliyetlerini izliyoruz

İran Ordusu Hava Savunma Komutanı Tuğgeneral Alirıza Sabahiferd, Gazze’deki gelişmelere değinerek, “Bugün Gazze'de cani düşmanların zulmüne tanıklık ediyoruz. Direnişin zafer kazanmasını ve tüm İslam düşmanlarının yok edilmesini temenni ediyoruz. Şehit İsmail Heniyye ve Şehit Fuad Şükür’ü anıyoruz” dedi.

Tuğgeneral Sabahiferd, “Küresel emperyalizmden kaynaklanan tehditler karşısında hava savunma yeteneklerimizi geliştirdik ve diğer tehditlere kayıtsız kalmıyoruz; aynı zamanda Siyonist rejimin faaliyetlerini de yakından izliyoruz” ifadesini kullandı.

Hava savunmanın şu anda hazırlık ve muharebe gücü açısından kendi kendine yeterlilik konumuna ulaştığını belirten Tuğgeneral Sabahiferd, “Radyasyonlu ve radyasyonsuz kontrol sistemleri, radarlar ve sensörler, dronelar, elektronik ve siber savaş ekipmanları tasarlayıp üreterek kendi kendimize yeterliliğe ulaştık ve düşmanın radardan kaçma kabiliyetine sahip İHA'larını kilometrelerce uzaktan tespit ederek izliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Tuğgeneral Sabahifers, Hava Savunma Kuvvetlerinin füze, radar ve bilgi sistemleri başta olmak üzere ihtiyaçlarını karşılamak için hiçbir ülkeye bağımlı olmadığını ve gelişmiş hibrit sistemlerinin tasarımı ve üretiminde kendi kendine yeterlilik konumuna geldiğini belirtti.