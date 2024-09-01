İran ve Suriye Savunma Bakanları telefonda görüştü

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ile Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas gündemdeki konuları görüştü.

Tuğgeneral Nasirzade, İran'ın Suriye'de güvenliğin sağlanması ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi yönündeki desteğini yineledi.

İranlı bakan, iki ülkenin özellikle direnişi desteklemek gibi ortak görüşlerine değinerek “İki ülke arasındaki anlaşmalar uygulanmalı. İşbirliğimiz daha hızlı geliştirilecektir” dedi.

Gazze meselesine ve Siyonistlerin savaş suçlarına değinen Tuğgeneral Nasirzade, "Siyonist rejimin suçlarına ilişkin maalesef uluslararası toplumdan yeterli bir tepki göremiyoruz. İşbirliği kesinlikle Siyonist rejimin yenilgisine yol açacaktır. Çünkü Allah'ın vaat ettiği gibi Siyonist rejimin sembolü olan Hizbuşşeytanın Hizbullah'ın yenilgisine uğrayacaktır.” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Nasirzade’yi yeni görevinden dolayı tebrik eden Suriye Savunma Bakanı ise "İran ile ilişkilerimizin aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. İki ülke halkının ve iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin hedefleri doğrultusunda ekstra çaba göstereceğiz. İnşallah bu işbirliklerini ve anlaşmaları geliştireceğiz. Şer güçlerine karşı mücadele gereği işbirliği yapmamız lazım."açıklamasını yaptı.