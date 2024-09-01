Meksika, İran'la diyaloğu güçlendirmekten yanadır

Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Bárcena, gönderdiği bir mesajda İran’ın yeni dışişleri bakanı olarak seçilmesinden dolayı Seyyid Abbas Iraçi’yi tebrik etti.

Alicia Bárcena gönderdiği mesajda, Meksika’nın İran’la iki ülkenin halkının yararı ve gelişimi için siyasi ve ikili diyalogları güçlendirmek amacıyla işbirliğini sürdürmekten yana olduğunu belirtti.

Bárcena mesajında ayrıca, “İran İslam Cumhuriyeti ve Meksika halkının ve hükümetinin ilerlemesini temenni ederek, bu vesileyle sizlere en derin saygılarımı sunuyorum” ifadesine yer verdi.