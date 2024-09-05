BRICS zirvesinde Pezeşkiyan-Erdoğan görüşmesi olacak mı?

Türkiye'nin BRICS’e üyelik başvurusunda bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından Türk Cumhurbaşkanlığı kaynakları; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacağını aktardı.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da BRICS Lilerler Zirvesi'ne katılacağı açıklandı.

Pezeşkiyan'ın Erdoğan ile bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu. Ancak iki liderin BRICS zirvesinde görüşüp görüşmeyeceği henüz belli değil.

BRICS grubu, üye ülkeler arasında diplomatik, güvenlik ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.

BRICS ülkeleri, bulundukları bölgelerin bölgesel ilişkileri üzerindeki önemli nüfuz potansiyeliyle tanınırlar ve beş ülkenin hepsi G20 üyesidir.