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5 Eyl 2024 09:49

BRICS zirvesinde Pezeşkiyan-Erdoğan görüşmesi olacak mı?

BRICS zirvesinde Pezeşkiyan-Erdoğan görüşmesi olacak mı?

BRICS Liderler Zirvesi Rusya'nın ev sahipliğinde 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya lideri Vladimir Putin’in ev sahipliğinde Kazan kentinde yapılacak.

Türkiye'nin BRICS’e üyelik başvurusunda bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından Türk Cumhurbaşkanlığı kaynakları; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22-24 Ekim'de Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılacağını aktardı.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da BRICS Lilerler Zirvesi'ne katılacağı açıklandı.

Pezeşkiyan'ın Erdoğan ile bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu. Ancak iki liderin BRICS zirvesinde görüşüp görüşmeyeceği henüz belli değil.

BRICS grubu, üye ülkeler arasında diplomatik, güvenlik ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.

BRICS ülkeleri, bulundukları bölgelerin bölgesel ilişkileri üzerindeki önemli nüfuz potansiyeliyle tanınırlar ve beş ülkenin hepsi G20 üyesidir.

News ID 1919876

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