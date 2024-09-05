İran İçişleri Bakanı'ndan Şah Çerağ Türbesi'ne ziyaret

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini, Fars eyaleti gezisi kapsamında Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Türbesi'ni ziyaret etti.

Bakan Mümini terör kurbanlarını saygıyla andı

Bakan Mümini, Şah Çerağ Türbesi'nde terör saldırılarında şehit olan vatandaşların kabrini ziyaret ederek, dua okudu.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz 13 Ağustos 2023'te Şah Çerağ Türbesi'ni hedef alan terör saldırısında 2 kişi şehit düştü, 8 sivil de yaralandı.

26 Ekim 2022'de de bu türbeye düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi şehit düşmüş, 40 sivil de yaralanmıştı.

Terör örgütü IŞİD olayın ardından sosyal medya üzerinden yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.