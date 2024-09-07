Pezeşkiyan, Tacikistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tacik mevkidaşı İmamali Rahman'a Tacikistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti.

Bölge ülkeleriyle, özellikle Tacikistan ile ikili ilişkilerin ve işbirliğinin genişletilmesinin İran'ın 14. hükümetinin dış politikanın önceliğinde yer aldığını vurgulayan Pezeşkiyan mesajda, "İki ülke halkları arasındaki karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin geçmiştekinden daha fazla güçlenip gelişeceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, kutlama mesajında Tacikistan hükümeti ve halkı için sağlık ve esenlikler diledi.