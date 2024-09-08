Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Irak ziyaretine hazırlanıyoruz

İran’ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık, İran'ın Heniyye suikastına tepkisinin uygun zamanda yapılacağını bildirdi.

Al Sadık, “Gerçekleştirilen ‘Gerçek Vaat’ operasyonu bir güç gösterisiydi ancak bir sonraki operasyon gücün uygulanması olacak ve Allah'ın izniyle İran'ın cevabı kesin olacaktır” dedi.

Tahran ve Bağdat arasındaki diplomatik ilişkilerin gidişatına değinene Al Sadık, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın ilk yurtdışı ziyareti olarak Irak’a gerçekleştireceği ziyaret hakkında, “Irak bizim büyük, önemli ve komşu ülkemiz ve bu ülkeyle uzun sınırlarımız var. Iraklıların yüzde 40'ının ülke sınırları içinde yaşadığını daha önce medyaya söylemiştim. Cumhurbaşkanının Irak ziyaretine hazırlanıyoruz. Bu gezi Irak'ın rolünden kaynaklanmaktadır; Irak, İran'ın Suudi Arabistan da dahil komşu ülkelerle sorunlarının çözümünde önemli bir rol oynadı.Bağdat'ın Ürdün, Mısır ve diğer bazı ülkelerle ilişkileri normalleştirmeye yönelik çabaları sürüyor. Irak'la derin ve köklü ilişkilerimiz var” ifadelerinde bulundu.