Pezeşkiyan, Türkmenistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı ve Cumhurbaşkanı'na gönderdiği ayrı ayrı mesajlarda bu ülkenin bağımsızlık gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’a gönderdiği tebrik mesajında, “İran İslam Cumhuriyeti 14. Hükümetinin dış politikasının önceliğinin komşu ülkelerle ve bölgeyle işbirliğinin geliştirilmesi olduğu için, iki ülkenin karşılıklı çıkarlarına dayalı ve mevcut kapasitelerden yararlanılarak yapılacak faydalı işbirliklerinin, ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesine temel oluşturacağından eminim” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan’ın Serdar Berdimuhammedov’a gönderdiği mesajda da şu ifadelere yer verildi:

“Komşu ülkelerle ve bölgeyle işbirliğinin geliştirilmesi, İran İslam Cumhuriyeti 14. hükümetinin dış politikasının önceliğidir. Bu bağlamda İran ile Türkmenistan arasındaki karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin iki ülke halklarının menfaati doğrultusunda geçmişe göre daha da güçleneceğine ve geliştirileceğine inanıyorum.”