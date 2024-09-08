Özgür Özel'den "erken seçim" için yeni tarih

Kurultayda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Partimizin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerine bugün dünden daha yakınız. Yarın bir gün daha yakın olacağız. Şüphesiz herkes artık iktidar bizim hakkımız, bir an önce seçimler olsun bu iktidar değişsin istiyor” dedi.

Özel ayrıca şunları söyledi:

Bu milletin 5 yıl dayanacak gücü olmadığı gibi bizim de iktidarı 4 yıl daha bekleyecek sabrımız yok. Millet artık CHP'nin iktidar olmasını beklemekte. Bunun için biz şunu söylüyoruz, gelecek sene kasım ayı 5 yıllık dönemin ortasıdır. İnat eder, 2,5 yıl daha durursa bir daha aday olamaz. 2,5 yılı geçirmeden çıkarım derse biz Meclis'te kasım ayına kadar seçimleri yenilemeye, erken seçim yapmaya hazırız. Eğer varsanız kararı bugünden alalım ya da 8 ay sonra alalım. 2025 Kasım'da bizim karşımıza çıkmaya varsanız CHP burada.