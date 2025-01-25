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25 Oca 2025 11:30

Özgür Özel, Gezi Parkı soruşturmasıyla ilgili heyet görevlendirdi

Özgür Özel, Gezi Parkı soruşturmasıyla ilgili heyet görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki Gezi Parkı soruşturmasıyla ilgili heyet görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, menajer Ayşe Barım'ın gözaltına alınması ve bazı sanatçıların ifadeye çağrılmasının ardından, İstanbul'daki Gezi Parkı soruşturmasıyla ilgili heyet görevlendirdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyette, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer alıyor.

Heyet, soruştuma süreçlerini takip edecek, ifadeye çağrılan sanatçılara hukuki destek vererek yanlarında bulunacak.

News ID 1923763

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