İran'da hanehalkı ne kadar elektrik tüketiyor?

İran elektrik dağıtım şirketi yetkilisi Seyyid Said Mir Şerifi, İran'da hanehalkının enerji tüketimi hacminin dünyaya kıyasla arttığını belirterek, “İran'da dünyanın birçok ülkesinde enerji tedarik koşulları ve yöntemleri farklı olmasına rağmen, sıcak ve soğuk mevsimlerde vatandaşlar tarafından hem elektrik enerjisi hem de gaz enerjisi kullanılıyor” dedi.

Yerli enerji tedariğinde İran'a en yakın ülkenin Türkiye olduğunu belirten Mir Şerifi, “İran'da olduğu gibi Türkiye'de de birçok evde elektriğin yanı sıra enerji sağlamak için alev de kullanılıyor” ifadesini kullandı.

Mir Şerifi, “Dünya Enerji İstatistiklerine göre, İran’da hanehalkının elektrik tüketimi 1068 kW/saat, Türkiye'de ise 664 kW/saat’tir. Böylece İranlıların kişi başına elektrik tüketimi her Türk vatandaşının 1,5 katından fazla” ifadelerinde bulundu.