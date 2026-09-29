Gerçekleri gizleyemediler: ABD Donanması'nda bu ay 38 denizci ve deniz piyadesi yaralandı

Military Times'ın haberine göre, ABD'nin bu ay Orta Doğu'da yürüttüğü askeri operasyonlar sırasında 29 denizci ve 9 deniz piyadesi yaralandı.

ABD merkezli NBC News de dün, 14 Eylül'de İran'a ait bir gemisavar seyir füzesinin Hürmüz Boğazı'nda bir ABD gemisini vurması sonucu 8 deniz piyadesinin yaralandığını bildirdi. Olayın ayrıntıları, saldırıdan birkaç gün sonra ABD medyasında yayımlandı.

NBC News, üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, saldırı sırasında söz konusu gemide 8 deniz piyadesinin bulunduğunu aktardı.

Daha önce de Pentagon'un İran'la savaşta yaralanan ABD askerlerinin sayısını sessiz sedasız güncellediği ve artırdığı bildirilmişti.