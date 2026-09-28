Irak'ın Necef Havalimanı İran yolcu uçaklarına açılıyor

Irak Haber Ajansı'na (INA) konuşan Irak’ın Tahran Büyükelçisi Yasir el-Haccac, "Başbakan Zeydi liderliğindeki Irak hükümeti, iki komşu ülke arasında hava seferlerinin yeniden başlatılması için elinden geleni yapıyor” dedi.

Iraklı diplomat, Necef Havalimanı'nın önümüzdeki 24 saat içinde İran yolcu uçaklarına açılacağını söyledi.

Daha önce İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al-ı Sadık, Iraklı din âlimleri, siyasi isimler ve vatandaşlarının iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılmasını talep ettiğini bildirmişti.

ABD, eylül ayının başında İran’ın havacılık sektörünün tamamını yaptırım kapsamına almış ve İran havacılık sektörüne destek veren yabancı şirketlere karşı da yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.