Siyonist İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı (+video)

İsrail rejimi ordusu, Lübnan’ın güneindeki Baraşit kasabasının çevresini topçu ateşiyle vurdu.

İsrail savaş uçakları da Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye’de bulunan Doğu Zutar kasabasının çevresini bombaladı. Aynı şekilde, Lübnan’ın güneyindeki El-Kantara kasabası da İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Siyonist İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki onlarca beldeyi işgal etmişti. Beyrut hükümeti, saldırıların ardından ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini açıklamıştı. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 17 Nisan’da yürürlüğe girmiş, ardından birkaç kez uzatılmıştı.

