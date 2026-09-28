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28 Eyl 2026 20:00

Siyonist İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı (+video)

Siyonist İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı (+video)

Siyonist İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İsrail rejimi ordusu, Lübnan’ın güneindeki Baraşit kasabasının çevresini topçu ateşiyle vurdu.

İsrail savaş uçakları da Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye’de bulunan Doğu Zutar kasabasının çevresini bombaladı. Aynı şekilde, Lübnan’ın güneyindeki El-Kantara kasabası da İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Siyonist İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki onlarca beldeyi işgal etmişti. Beyrut hükümeti, saldırıların ardından ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini açıklamıştı. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 17 Nisan’da yürürlüğe girmiş, ardından birkaç kez uzatılmıştı.
 

News ID 1938835

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