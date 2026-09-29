Erakçi ve Nijer Dışişleri Bakanı görüştü

İranDışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun yıllık toplantısına katılmak üzere bulunduğu New York’ta, pazartesi akşamı Nijer Dışişleri Bakanı Bakary Yaou Sangaré ile bir araya geldi. Görüşmede İran-Nijer ilişkileri ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Nijer halkının ABD ve İsrail rejiminin İran’a yönelik askeri saldırısı karşısında İran halkıyla dayanışma göstermesinden dolayı teşekkür etti.

Erakçi ayrıca, iki ülke arasındaki tüm alanlarda çok iyi ve gelişmekte olan ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Nijer’in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu’nun İran’a karşı araçsallaştırılmasına karşı sergilediği ilkeli tutumunu takdir etti.

Taraflar görüşmede, İran-Nijer ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve Sahel İttifakı (AES) çerçevesinde ortak iş birliği yolları üzerinde istişarelerde bulundu.

Erakçi, İran’ın özellikle Sahel İttifakı (AES) ülkeleri olmak üzere Afrika ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme kararlılığını vurgulayarak, İran ile Sahel İttifakı’na üye üç ülke arasında ortak toplantının en kısa sürede düzenlenmesini umduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı ayrıca, İran'ın gelişmekte olan ülkelerin bağımsızlığı ve ulusal egemenliğini destekleyen ilkeli tutumunu hatırlatarak, bazı Batılı ülkelerin, özellikle Fransa’nın Afrika ülkelerinin iç işlerine yönelik devam eden yasa dışı baskı ve müdahalelerini kınadı.

İran'ın Nijer hükümetinin bağımsızlığını ve ulusal egemenliğini koruma, güvenlik ve istikrarı muhafaza etme ve ülkenin kalkınma programlarını ilerletme çabalarını desteklediğini vurgulayan Erakçi ayrıca Nijerli mevkidaşını, Batı Asya’daki gelişmeler ve İran halkının ABD ile İsrail rejiminin askeri saldırısına karşı ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunması konusunda bilgilendirdi.