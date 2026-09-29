İran’dan ABD’nin hava yaptırımına karşı misilleme mesajı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Mehr Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ABD tarafından İran'a uygulanan hava yaptırımına tepki gösterdi.

Azizi, İran'ın bu düşmanca girişime ve kendisiyle iş birliği yapan ülkelere karşı kullanabileceği çok sayıda araca sahip olduğunu belirterek, bu kapasitelere uygun zamanda sağduyu, akılcılık ve dikkatle başvurabileceğini söyledi.

Bu araçların ekonomik, sınır, siyasi ve bölgesel olmak üzere çeşitli alanlarda bulunduğunu ifade eden Azizi, İran'ın geniş ve kullanılabilir kapasitelere sahip olduğunu ve ihtiyaç duyulması halinde bunlardan yararlanabileceklerini belirtti.

İranlı milletvekili şöyle devam etti:

“Örneğin bugün, İran’a yönelik hava yaptırımına eşlik eden ülkelerin bazı malları ve petrolü çıkarmak için kullandığı Fars Körfezi güzergâhını ve Hürmüz Boğazı’nı kapatmak istesek, bu da bizim araçlarımızdan biridir ve çok önemli bir kapasite teşkil etmektedir.”

İranlı milletvekili, İran’ın hava yaptırımını etkisiz hale getirmek için uluslararası hukuki ve diplomatik kapasitesinden yararlanmasının önemini vurgulayarak, Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuya özel önem vermesi ve meseleyi öncelikli gündemlerinden biri haline getirmesi gerektiğini söyledi.