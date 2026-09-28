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28 Eyl 2026 21:26

"Trump, İran'a uygulanan yaptırımları hafifletmeye hazır" iddiası

"Trump, İran'a uygulanan yaptırımları hafifletmeye hazır" iddiası

ABD’li bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımları hafifletmeye hazır olduğunu iddia etti.

Katar'ın El Cezire kanalına konuşan ABD’li bir yetkili, İran ile arabulucular vasıtasıyla yürütülen dolaylı müzakerelerin olumlu bir şekilde devam ettiğini söyledi.

ABD’li bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer dosyada kaydedilecek ilerleme karşılığında İran'a yönelik yaptırımları hafifletmeye ve İran'ın dondurulan dövizlerini serbest bırakmaya hazır olduğunu iddia etti.

Washington'un İran'ın verdiği sözler konusunda şüphe duyduğunu anlatan yetkili, İran'ın ticari gemilere ateş açarak İslamabad Mutabakatı'nı ihlal ettiğini ileri sürdü.
 

News ID 1938837

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