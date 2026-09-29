İran’ın üçlü adalar üzerindeki egemenliği müzakere konusu değildir

İran’ın BM nezdindeki temsilciliği musteşarı Nasır Esedi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Fars Körfezi’ndeki Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları üzerindeki kesin ve tam egemenliğini bir kez daha vurguladı.

Esedi, “Bu adalar geçmişten bugüne İran topraklarının ayrılmaz bir parçası olmuştur, öyledir ve öyle kalacaktır. İran’ın bu adalar üzerindeki egemenliği müzakere konusu değildir.” dedi.

İran’ın BM nezdindeki temsilciliği müsteşarı, bu adalara ilişkin her türlü iddiayı kesin bir şekilde reddettiklerini belirtti.

Esedi ayrıca, “Fars Körfezi” adının İran ile Arap Yarımadası arasındaki su alanı için kullanılan tek doğru coğrafi isim olduğunu söyledi. Bu adın tarihin başlangıcından bu yana kullanıldığını ve Birleşmiş Milletler sistemi tarafından tanındığını ifade etti.

İran İslam Cumhuriyeti temsilcisi, bu isme herkes tarafından saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.