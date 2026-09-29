Erakçi ve Diop’tan İran-Mali ilişkilerini geliştirme vurgusu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun yıllık toplantısına katılmak üzere New York’a giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, pazartesi günü öğleden sonra Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ile görüştü.

Görüşmede İran-Mali ikili ilişkileri ile uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Mali’nin hukuka aykırı uygulamalara ve tek taraflı zorlayıcı tedbirlere karşı sergilediği ilkeli tutum ile Mali halkı ve hükümetinin ABD ve İsrail rejiminin askeri saldırısı karşısında İran’la dayanışma sergilemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erakçi, İran'ın başta Afrika ülkeleri olmak üzere gelişmekte olan ülkelerle ilişkilerini güçlendirme kararlılığını vurgulayarak, Sahel İttifakı (AES) üyesi üç ülkeyle ortak bir toplantı düzenlemeye hazır olduklarını belirtti.

Erakçi, İran'ın tüm ülkelerin bağımsızlığı ve ulusal egemenliğini destekleyen ilkeli tutumunu hatırlatarak, bazı Avrupa ülkelerinin Sahel ülkelerinin içişlerine yönelik yasa dışı baskı ve müdahalelerini kınadı. Erakçi, söz konusu ülkelerin bölgede terörist gruplar ve organize suç yapılanmaları oluşturulmasına ve bunların finanse edilmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Mali Dışişleri Bakanı ise ülkesinin İran ile ilişkilerindeki gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mali ve Sahel bölgesindeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Diop, Mali ve diğer Afrika ülkelerinin bazı Avrupa hükümetlerinin sömürgeci ve müdahaleci amaçlarının gerçekleşmesine izin vermeyeceğini vurguladı.