Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okula alınmadı (+video)

Azerbaycan'da geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren bir düzenleme tartışma konusu oldu.

Öğrencilerin kılık kıyafetine ilişkin alınan karar, akabinde de başörtüsü yasağını gündeme getirdi.

Başbakan Ali Asadov'un imzasıyla alınan 309 sayılı kararla, devlet genel eğitim kurumlarında uygulanan öğrenci kıyafeti düzenlemesinde değişiklik yapıldı.

Azerbaycan medyası, düzenlemeyi "Okullarda başörtüsü yasaklandı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.



Basında yeni hükmün, onaylanmış okul formasına uymayan dini başörtüsü ve benzeri ek kıyafet unsurlarını fiilen yasakladığı yorumu yapıldı.

Kurumlar haberlerde, Bakanlar Kurulu kararındaki laiklik ve okul formasının bütünlüğüne ilişkin hükümlere yer verdi.

Bu kapsamda da 6. sınıf öğrencileri, başörtüsü ile geldikleri için okula alınmadı.

Azerbaycan'da okula alınmayan öğrenciler, ağlayarak geri dönmek zorunda kaldı.

Öğrencilerin o anları Türkiye'deki 28 Şubat sürecini hatırlattı.

Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan resmi kararın metninde, "hicab" ya da "başörtüsü" kelimesi bulunmuyor.

Kararda, öğrencilerin belirlenen okul kıyafetinin bütünlüğünü bozan ve "genel eğitimin laiklik ilkesine uygun olmayan diğer kıyafet unsurlarını" kullanmasına izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Bu nedenle düzenlemenin doğrudan "başörtüsü yasaktır" şeklinde kaleme alınmış bir hüküm olmadığı, başörtüsü yasağı yorumunun laiklik ve standart okul forması şartından çıkarıldığı görülüyor.