Pentagon'a büyük siber saldırı: 3 milyon ABD askerinin hassas bilgileri ifşa oldu

ABD merkezli ABC News, bugün Pentagon'a ait devasa bir veri tabanında güvenlik açığı tespit edildiğini ve yaklaşık 3 milyon asker ile Savunma Bakanlığı çalışanına ait hassas bilgilerin açığa çıktığını bildirdi.

ABC News, ABD'li bir savunma yetkilisine dayandırdığı haberinde, Pentagon çalışanlarına ait veri tabanındaki ihlalden 2 milyon 760 bin hayatta olan ve 294 bin hayatını kaybetmiş kişinin bilgilerinin etkilendiğini aktardı.

Yetkili, Pentagon'un İnsan Gücü Veri Merkezi'ne (DMDC) ait sistemlerden birine Ekim 2025 ile Temmuz 2026 arasında yetkisiz erişim sağlandığını ve bu sistem üzerinden söz konusu kişilerin kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini belirtti.

Sızdırılan veriler arasında Sosyal Güvenlik Numaraları (SSN) ile askeri personel ve sivil çalışanların görevlerine ilişkin bilgilerin de bulunduğu ve bunun ulusal güvenlik açısından ciddi endişelere yol açabileceği belirtildi.

ABD'li yetkili, sınırlı sayıda yetkisiz kullanıcının verilere erişmeyi başardığını ve güvenlik açığının tespit edilmesinin ardından sistemin derhal güvenlik altına alındığını iddia etti.