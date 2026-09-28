Tümgeneral Abdullahi: İran ve direniş grupları tehditlere yıkıcı yanıt verir

Tümgeneral Abdullahi kaleme aldığı mesajda, ‘Düşman, Nasrullah'ın ortadan kaldırılmasıyla direniş çadırının direğinin yıkılacağını sandı; ancak düşmanın hesapları bir kez daha hüsranla sonuçlandı” dedi.

İranlı komutan, Direniş Cephesi'nin zayıflamadığını, aksine açık ve örtülü stratejik bir bütünlüğe ulaştığını belirtti.

Tümgeneral Abdullahi, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın yolunun sürdürülmesine vurgu yaparak şunları kaydetti: "O şehidin yolu Lübnan, Filistin, Yemen, Irak ve direniş ile hak arayışının yaşandığı coğrafyanın dört bir yanında kararlılıkla devam etmektedir."

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, "İran Silahlı Kuvvetleri, İslam direnişinin mücahitleri ve savaşçılarının yanında, İslam ümmetine yönelik her türlü tehdide karşı kesin ve yıkıcı bir yanıt vermek için tam bir hazırlık içerisindedir” diye konuştu.