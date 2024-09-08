UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı yarın başlıyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısı yarın Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlıyor. 9-13 Eylül tarihlerinde yapılacak toplantının gündeminde İran'ın nükleer faaliyetleri de yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi, İran'ın nükleer programına ilişkin üç aylık raporunu UAEA Yönetim Kurulu'na sundu.

Daha önce İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Tahran'ın hiçbir gizli nükleer faaliyetinin olmadığını belirterek, ''İran'ın gizli ve açıklanmayan nükleer faaliyetinin olduğunu iddia eden düşmanlar, 20 yıldan beri bu tür iddialarla bize baskı yapıyorlar.'' demişti.