İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Viyana'ya gitti

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 68. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti.

Muhammed İslami bu toplantıda bir konuşma yapacak, bunun yanı sıra bazı mevkidaşları ile bir araya gelecek.

Muhammed İslami'nin, yarın Pazar günü Viyana temasları kapsamında Rus mevkidaşı ile bir araya geleceği açıklandı.

İslami'nin, Viyana ziyareti sırasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ile de görüşmsi bekleniyor.

UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı da 9-13 Eylül tarihlerinde Viyana'da düzenlenmişti.