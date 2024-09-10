İran, Azerbaycan üzerinden Rusya elektrik şebekesine bağlanacak

İran Elektrik Üretim ve Dağıtım (TAVANIR) Elektrik Endüstrisi Sözcüsü Mustafa Recebi Meşhedi, İran'ın, Azerbaycan üzerinden Rusya elektrik şebekesine bağlanacağını belirterek, ''İran, Azerbaycan ve Rusya'dan oluşan üç ülkenin yakın gelecekte hayata geçmesi beklenen elektrik şebekesi senkronizasyon projesinin uygulama aşamasına başlamak için görüşmeler yürütülüyor. Bu projenin yakın zamanda hayata geçirilmesini umuyoruz.'' dedi.

Meşhedi, ''İran'ın Rusya elektrik şebekesine bağlanması için iki proje yürütülecek. Birincisi Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden yapılacak. Ermenistan ve Gürcistan ile senkronizasyon projesi ise gündemimizde.'' diye konuştu.

Ulusal elektrik şebekesi Kasım 2019'da İran’ın elektrik şebekesiyle senkronize edilen ilk komşu ülke Irak olmuştu.