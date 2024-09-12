Suudi Arabistan'ın komşuluk politikamızda özel bir yeri var

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Asharq televizyon kanalına verdiği röportajda, Irak gibi Suudi Arabistan'ın da İran’ın komşuluk politikasında öz yere sahip olduğunu vurguladı.

İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin çok iyi bir yönde ilerlediğini belirten Irakçi, “Geçmişte bazı sorunlar yaşadık, Irak'ın ve daha sonra Çin'in yardımıyla ikili ilişkilere yeniden başladık ve son birkaç yıldır bu ilişkiler iyi bir hızla genişlemekte” dedi.

Irakçi, “Bölgede büyük ve güçlü bir ülke olan Suudi Arabistan ile İran arasında iyi bir ilişki ve kapsamlı bir işbirliğinin kurulması gerekiyor ve bu konu, bölgede barış ve istikrarı sağlanması için gerekli” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Irak ziyaretine ilişkin olarak Irakçi, “Bölgeyle ve komşularımızla çok iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Irak, coğrafi konumu ve geniş siyasi, ekonomik, güvenlik, sosyal ve dini bağlantıları nedeniyle cumhurbaşkanının ilk yurt dışı ziyareti için seçildi” ifadelerinde bulundu.