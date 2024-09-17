  1. Siyaset
17 Eyl 2024 08:08

Irakçi: İran'ın direnişi destekleme politikası sürecek

Irakçi: İran'ın direnişi destekleme politikası sürecek

İran Dışişleri Bakanı Irkaçi, Lübnan Emel Hareketi’nin Tahran Temsilcisi ile yaptığı görüşmede, İran’ın, Siyonist rejimin işgaline karşı direnişi destekleme konusundaki ilkeli politikasının devam edeceğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irkaçi, Lübnan Emel Hareketi’nin Tahran Temsilcisi ile bir araya geldi.

Görüşmede Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Emel Hareketi’nin Tahran Temsilcisi Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Emel Hareketi liderinin tebriklerini İran Dışişleri Bakanı Irakçi’ye sunarak kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Dışişleri Bakanı Irakçi ise, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı savaşta Hizbullah savaşçılarının yanında yer alması ve Filistin ile mazlum Gazze halkını desteklemesinden dolayı Emel hareketi savaşçılarını takdir etti.

Irakçi ayrıca, İran’ın Siyonist rejimin işgaline karşı direnişi destekleme konusundaki ilkeli politikasının devam edeceğini vurguladı.

News ID 1920218

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler