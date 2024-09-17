Irakçi: İran'ın direnişi destekleme politikası sürecek

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irkaçi, Lübnan Emel Hareketi’nin Tahran Temsilcisi ile bir araya geldi.

Görüşmede Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Emel Hareketi’nin Tahran Temsilcisi Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Emel Hareketi liderinin tebriklerini İran Dışişleri Bakanı Irakçi’ye sunarak kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Dışişleri Bakanı Irakçi ise, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı savaşta Hizbullah savaşçılarının yanında yer alması ve Filistin ile mazlum Gazze halkını desteklemesinden dolayı Emel hareketi savaşçılarını takdir etti.

Irakçi ayrıca, İran’ın Siyonist rejimin işgaline karşı direnişi destekleme konusundaki ilkeli politikasının devam edeceğini vurguladı.