İran'ın güneydoğusunda terör saldırısı

İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Mircave kentinde terör saldırısı düzenlendi.

Bir benzin itasyonunda Ceyş-ül Zulm (Ceyş el-Adl) terör örgütü bağlantılı birkaç kişi tarafından yapılan saldırıda 3 sınır muhafızı şehit düştü bir sivil yaralandı.

Sistan ve Belucistan Eyaleti Savcısı Mehdi Şems Abadi, konuyla ilgili Mehr Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada "Bu olayın gerçekleşmesinin hemen ardından dava dosyasının açılması ile birlikte şahısların kimliklerinin tespit edilmesi üzere istihbarat çalışmaları başlatıldı" dedi.