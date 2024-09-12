  1. İran
13 Eyl 2024 01:57

İran'ın güneydoğusunda terör saldırısı

İran'ın güneydoğusunda terör saldırısı

İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Mircave kentinde düzenlenen terör saldırısında 3 kişi şehit oldu.

İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Mircave kentinde terör saldırısı düzenlendi.

Bir benzin itasyonunda Ceyş-ül Zulm (Ceyş el-Adl) terör örgütü bağlantılı birkaç kişi tarafından yapılan saldırıda 3 sınır muhafızı şehit düştü bir sivil yaralandı.

Sistan ve Belucistan Eyaleti Savcısı Mehdi Şems Abadi, konuyla ilgili Mehr Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada "Bu olayın gerçekleşmesinin hemen ardından  dava dosyasının açılması ile birlikte şahısların kimliklerinin tespit edilmesi üzere istihbarat çalışmaları başlatıldı" dedi.

News ID 1920089

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler