Hizbullah İsrail casusluk merkezini yok etti

Lübnan Hizbullahı’nın Savaş Enformasyon Dairesi, işgalcilere yönelik yeni operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

Hizbullah açıklamasında, Gazze'deki güçlü Filistin halkını desteklemek, onun cesur ve onurlu direnişine yardımcı olmak için 15 Eylül 2024 pazar günü saat 11.20'de İslami direniş savaşçıları, Kfarchouba tepelerindeki Raisat Alam'daki casusluk ekipmanlarını güdümlü füzeyle hedef alarak imha ettiğini kaydetti

Siyonist rejim televizyonu Kanal 12, Golan Tepeleri'nin kuzeyinde Hizbullah saldırıları sonucu büyük bir yangın çıktığını bildirdi.