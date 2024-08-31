Hizbullah'tan işgal altındaki topraklara saldırı

Lübnan Hizbullahı'nın işgal altındaki toprakların kuzeyinde bulunan Batı Celile bölgesindeki Siyonist yerleşim birimlerini ve Siyonist rejim ordusunun üslerini hedef aldığı aktarıldı.

Al Mayadin kanalına göre, Lübnan Hizbullahı işgal altındaki toprakların kuzeyinde bulunan Batı Celile bölgesindeki Siyonist yerleşim birimlerini hedef aldı.

İbrani medyası, Celile bölgesindeki işgal altındaki yerleşim yerlerinde bir dizi büyük patlamanın meydana gelmesiyle birlikte bu bölgede sirenler çaldığını bildirdi.

Lübnan İslami Direnişi, işgalcilerin işgal altındaki toprakların kuzeyindeki askeri karargâhlarına düzenlenen roket saldırılarının ardından yaptığı bir açıklamada, Siyonist rejimin Nafe Zeyf bölgesindeki 411'inci topçu taburunun mevzilerini ve 300 Batı Tugayı'nın Yara kışlasındaki karargâhını ve çevresinde toplanan askerleri Falak ve Katyuşa füzeleriyle hedef aldığını bildirdi.