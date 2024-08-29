Hizbullah'tan işgal altındaki Golan'a İHA saldırısı

El-Minar'a göre, Lübnan Hizbullahı Hareketi bir bildiri yayınlayarak, Gazze Şeridi'ndeki cesur Filistin direnişini ve kararlı halkını desteklemek ve Siyonist rejimin Lübnan'ın güneyindeki Bekaa ve Masna bölgelerinde gerçekleştirdiği suikastlere yanıt vermek amacıyla işgalci ordunun 210. Tümen komuta merkezini ve bu üste bulunan Siyonist subaylar ve askerlerin toplandığı yerleri hedef aldığını açıkladı.

Siyonist rejim medyası da Güney Lübnan'dan ateşlenen birkaç İHA'nın işgal altındaki Golan'a isabet ettiğini ve bu saldırıların ardından patlamaların meydana geldiğini bildirdi.

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu, birkaç İHA'nın işgal altındaki Golan hava sahasından geçtiğini doğruladı.

İbranice yayın yapan medya organları ayrıca, işgal altındaki Golan sakinlerinden ikinci bir duyuruya kadar sığınaklar ve korunaklı yerler yakınında kalmalarının istendiğini belirtti.

Bu medya organları, İHA saldırısının ardından işgal altındaki Golan'ın kuzeyinde yer alan Şaal ve Kila bölgelerinde siren seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Siyonist rejim ordusu sözcüsü de Suriye'den işgal altındaki Golan'a doğru uçan İHA'lara füze fırlattıklarını belirtti.