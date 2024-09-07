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7 Eyl 2024 10:22

Hizbullah Siyonist rejim üssünü 'Katyuşa' füzeleriyle vurdu

Hizbullah Siyonist rejim üssünü 'Katyuşa' füzeleriyle vurdu

Hizbullah bir açıklama yayınlayarak, Siyonist rejimin güney Lübnan'a yönelik saldırılarına yanıt olarak "Cebel Neriya" üssüne Katyuşa füzeleriyle saldırdığını duyurdu.

Lübnan Hizbullah Hareketi, yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ne ve direnişine destek amacıyla ve Siyonist düşmanının güneydeki köylere ve güvenli evlere yönelik saldırılarına, özellikle de son dönemdeki saldırılarına tepki olarak "Cebel Neriya" üssünüe saldırı gerçekleştirildiğini vurguladı.

Cebel Neriya üssü, işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde Siyonist rejimin "Golani" tugayı güçlerinin komuta karargahıdır.

El Cezire'nin haberine göre, Lübnan'dan gelen bir insansız hava aracının izinsiz girdiği şüphesinin ardından Nakura ve Batı Celile'de sirenler çaldı.

News ID 1919906

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