Hizbullah Siyonist rejim üssünü 'Katyuşa' füzeleriyle vurdu

Lübnan Hizbullah Hareketi, yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ne ve direnişine destek amacıyla ve Siyonist düşmanının güneydeki köylere ve güvenli evlere yönelik saldırılarına, özellikle de son dönemdeki saldırılarına tepki olarak "Cebel Neriya" üssünüe saldırı gerçekleştirildiğini vurguladı.

Cebel Neriya üssü, işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde Siyonist rejimin "Golani" tugayı güçlerinin komuta karargahıdır.

El Cezire'nin haberine göre, Lübnan'dan gelen bir insansız hava aracının izinsiz girdiği şüphesinin ardından Nakura ve Batı Celile'de sirenler çaldı.