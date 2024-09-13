Zaharova: İngiliz casuslarını Rusya topraklarında kabul etmiyoruz

Reuters'ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere'yi Moskova'ya yönelik tutumunu değiştirmeye çağırdı.

Zaharova, Cuma günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın İngiliz istihbarat servislerine mensup bildirilmeyen personelin Rusya'da faaliyet göstermesine asla tolerans göstermeyeceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Londra'nın Rusya'ya yönelik düşmanca ve yapıcı olmayan yaklaşımını terk etmesi gerektiğini vurguladı.

Zaharova, Moskova'nın İngiltere'nin her türlü dostane olmayan eylemine karşı kararlı bir şekilde yanıt vermeye devam edeceğini ve bu konuda defalarca uyarıda bulunduğunu ifade etti.