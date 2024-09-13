Rusya, 6 İngiliz diplomatı sınır dışı etti

Reuters'in haberine göre, Rusya, 6 İngiliz diplomatı ülkeden sınır dışı etti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Cuma günü yaptığı açıklamada, Moskova'daki altı İngiliz diplomatın casusluk ve sabotaj nedeniyle akreditasyonlarının iptal edildiğini belirtti.

İngiliz diplomatların Moskova'dan sınır dışı edilmesi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Washington’da yapılacak müzakerelerden birkaç saat önce duyuruldu. Bu müzakerelerin, Kiev'in Rusya'daki hedeflere uzun menzilli füzelerle saldırı yapma izni alması için kritik bir adım olduğu söyleniyor.

Rusya Devlet Başkanı, Perşembe günü yaptığı uyarıda, Batı'nın Ukrayna'ya Rusya topraklarına kendi yapımı uzun menzilli füzelerle saldırı yapmasına izin vermesi halinde, Rusya ile doğrudan bir savaşa gireceğini ve bu durumun çatışmanın doğasını ve kapsamını değiştireceğini ifade etti.