2 Amerikalı Kongo'da idam cezası aldı

Reuters’in haberine göre, bu iki Amerikan vatandaşı, birkaç ay önce ABD'de yaşayan Kongo’lu siyasetçi Christian Malanga liderliğindeki başarısız darbe girişiminde yer almakla suçlanıyor. Kongo güvenlik güçleri daha sonra Malanga'yı öldürdü.

Malanga'nın idama mahkûm edilen oğlu, daha önce askeri mahkemede, babasının darbe girişimine katılmadığı takdirde kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söylemişti.

Tam 35 kişi idam cezası aldı

Bu askeri mahkeme, iki Amerikan vatandaşının yanı sıra, başarısız darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle 35 kişiyi daha idama mahkûm etti.

30 Mayıs'ta, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusu başarısız bir darbe girişimi olduğunu duyurmuş ve yayınladığı bildiride darbe girişiminin engellendiğini ve tüm darbecilerin tutuklandığını açıklamıştı.

Aynı zamanda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusunun sözcülerinden biri, bir televizyon konuşmasında, silahlı kuvvetlerin, yabancı güçlerle işbirliği içinde olan Kongo vatandaşlarının da yer aldığı bir darbeyi engellediklerini söyledi.

Bu olayla eş zamanlı olarak, Kongo'daki yerel kaynaklar, Kinşasa'da üniformalı güvenlik güçleri ile bir siyasetçinin korumaları arasında çıkan çatışmada üç kişinin öldüğünü bildirdi.