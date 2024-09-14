İran Batı ile 'müzakere' şartını açıkladı

Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, İran devlet televizyonuna verdiği demeçte gündemdeki konuları değerlendirdi.

Irakçi, Rusya'ya balistik füze sevk ettiği iddiasıyla İran'a yeni yaptırımlar uygulayan Almanya, Fransa ve İngiltere'nin kararını eleştirerek, ''Batılı ülkelerin yaptırımların başarısız olduğunu hâlâ farketmemeleri çok şaşırtıcı. Onlar yaptırım yoluyla İran'a kendi taleplerini empoze edemezler.’’ dedi.

Irakçi, ''Hem nükleer meselede hem de diğer konularda yaptırıma başvurmak başarısız bir deneydir ve onların hâlâ buna bel bağlaması şaşırtıcıdır.'' ifadesini kullandı.

İran'ın güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirten Irakçi, şunları kaydetti:

"Her daim diyalog yanlısı olsak da, tartışmalı konularda ortak bir anlayışa varmak için yapıcı müzakerelerden asla vazgeçmedik. Yeni müzakerelere hazırız, ancak müzakereler baskı ve tehdit ile değil, karşılıklı saygı kapsamında olmalı.’’

Dışişleri Bakanı Irakçi, ''Yaptırımlar bir işbirliği aracı değil, bir baskı ve çatışma aracıdır ve başarısız bir yöntem olan yaptırımlar pratikte etkinliğini kaybettiğini göstermiştir.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Abbas Irakçi, ''Bir zamanlar dikenli tel konusunda bize yaptırım uygulayan ülkeler artık İran'ın gelişmiş silahlar ihraç ettiğini iddia edecek noktaya geldiler. Bunlar yaptırımların sonucudur.’’ diye konuştu.