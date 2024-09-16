Yemen geliştirdiği hipersonik füzenin detaylarını paylaştı

Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e fırlattığı ''Filistin 2'' adlı hipersonik füzenin yeni görüntülerini paylaştı.

2 bin 150 kilometre menzile sahip Filistin füzesi, iki kademeli katı yakıtla çalışıyor. Radara yakalanmama özelliği olan füzenin hızı Mach 16.

Filistin 2 füzesi Demir Kubbe dahil hava savunma sistemlerinden geçme kabiliyetine sahiptir.

Yemen güçleri, fırlatılan hipersonik füzenin Siyonist İsrail'in hava savunma sistemlerinden kaçmayı başardığını açıklamıştı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, ''15 Eylül 2024'te yeni bir hipersonik füze ile Tel-Aviv'deki (Yafa)önemli bir askeri birimi hedef aldık. Hipersonik füze 11.5 dakikada hedefe ulaştı.'' demişti.