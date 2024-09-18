Türkiye'de MOSSAD ajanları davasında karar çıktı

Siyonist İsrail casusluk servisi MOSSAD'a casusluk yaptıkları iddiasıyla yargılanan 57 sanıklı davada karar çıktı. 37 sanık hapis cezası aldı, 19 sanık beraat etti.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 20 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, 8 tutuksuz sanık ve avukatları da hazır bulundu.

35 sanığa 6 yıl, 8 ay hapis cezası

Yargılanan 54 sanıklı davada karar verildi. Mahkeme, 35 sanık 6 yıl 8 ay hapis cezası verirken 19 sanığın beraatına hükmetti.

Mahkeme 2 sanığa ise ‘yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini’ suçundan 8’er yıl 4’er ay hapis cezası verdi.