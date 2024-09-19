Venezuela, Arjantin Cumhurbaşkanı hakkında tutuklama kararı çıkardı

Sputnik'in haberine göre, Venezuela Başsavcılığı, Arjantin'de alıkonulan Venezuela'ya ait "Emtrasur" adlı yolcu uçağının çalınmasıyla ilgili olarak, Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, Cumhurbaşkanı'nın kız kardeşi ve baş danışmanı Karina Milei ile Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich hakkında tutuklama emri çıkardı.

2022 yılında, Venezuela havayolu şirketi Emtrasur’a ait bir Boeing 747 uçağı, Arjantin’in Ezeiza Havalimanı’nda alıkonulmuştu. Bu yılın başlarında Arjantin yargısı, uçağın ABD'ye devredilmesi yönünde karar verdi ve uçak Florida'ya gönderildi.

Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti Başsavcısı Tarek William Saab, bir basın toplantısında, Venezuela Başsavcılığı'nın bu dava için iki özel savcı atadığını ve gerekli soruşturmaların yapıldığını belirtti. Tutuklama kararları da bu soruşturmalar sonucunda çıkarıldı.

Savcıya göre, sanıklara yönelik suçlamalar arasında hırsızlık, kara para aklama, uçak kaçırma, yasa dışı alıkoyma ve mülkün izinsiz ele geçirilmesi bulunuyor.

ABD Adalet Bakanlığı da 13 Eylül'de yaptığı açıklamada, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun uçağının ABD tarafından alıkonulduğunu duyurdu. ABD, Nicolas Maduro'nun uçağına el koydu ve pazartesi günü bu uçağı kendi topraklarına taşıdı.

CNN'e konuşan iki ABD yetkilisi, "ABD, Nicolas Maduro'nun uçağını, satın alımının ABD yaptırımlarını ihlal ettiği tespit edildikten sonra alıkoydu ve Florida'ya taşıdı" dedi.