Irakçi, İran'ın Lübnan büyükelçisini ziyaret etti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bugün Tahran'daki bir hastaneye giderek Siyonist rejimin terör saldırısında yaralanan İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mücteba Emani'yi ziyaret etti ve Emani'nin doktoru Dr. Seyyid Hasan Kazizade Haşimi ile görüştü.

Emani, bu ziyarette Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İran Kızılayı'nın yaralıların büyük bir kısmını İran'daki hastanelere hızlı bir şekilde nakletme çabalarından dolayı teşekkürlerini ileterek, terör saldırısının niteliği ve kapsamı hakkında bilgi verdi.

Dr. Haşimi ise, büyükelçinin tedavi sürecini detaylandırarak, kısa süre içinde görev yerine dönebileceğinden emin olduğunu belirtti.

Ayrıca hastane başkanı ve Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı yetkilileri, yaralılar hastaneye getirildiği andan itibaren hazır bulunduklarını ve olayda yaralanan diğer kişiler ile ilgili tedavi süreci hakkında da bilgi verdiler.