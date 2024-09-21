İsrail gerilimi tırmandırma hedefine ulaşamayacak

79'uncu BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York kentine giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “BM Genel Kurul toplantısı’nın bu yılki toplantısı Batı Asya'nın zorlu koşullarında yapılıyor; Bölge her geçen gün artan gerilimle ve İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki terör ve suç eylemleriyle karşı karşıya. Bu, bölgede çok tehlikeli bir durum yaratmış ve İsrail savaş olasılığını takip ediyor” dedi.

Irakçi, “Siyonist rejim, bölgeyi tehlikeli bir duruma taşımaya çalışmakta ve bu durum gerçekten tüm uluslararası toplum için büyük bir tehlikedir ve ölgedeki gerilimin diğer bölgelere de tırmanma ihtimali var” ifadesini kullandı.

Irakçi, “Hem ben hem de Sayın Cumhurbaşkanımız bölge, Avrupa, Doğu Asya, Afrika ve Arap dünyasından üst düzey yetkililerle ikili görüşmelerde bulunacağız. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular, Ukrayna krizi ve nükleer müzakereler meselesi ele alınacak” ifadelerinde bulundu.

Siyonist rejimin son günlerde işlediği cinayetlerin bu görüşmelerin ana gündeminde yer alacağını belirten Irakçi, “Siyonist rejimin, Gazze'de bir yıl süren savaş ve insanların vahşice öldürülmesinin ardından belirlediği hedeflerin hiçbirine ulaşamadığına inanıyorum. Bu rejim, kendisini mevcut durumdan kurtarmak için her türlü suçu işlemeye, bölgede ateş ve savaş çıkarmaya hazırdır” dedi.

Irakçi, “İsrail'in son birkaç gündür işlediği suçlar, Lübnan'da ortaya çıkan sorunlar ve Hizbullah'ın komutanlarından İbrahim Akil'e (Hacı Abdülkadir) karşı gerçekleştirdiği suikast bataklığa düşen çaresiz bir rejimin tüm bölgeyi bu bataklığa sürükleme çabalarının göstergesidir” ifadelerinde bulundu.

Irakçi, “Bölge ülkeleri ve İran İslam Cumhuriyeti bu konuları her zaman hassasiyetle ele almıştır. Politikalarımızı dikkatle izliyoruz. Siyonist rejim gerilimi ve savaşı tırmandırma hedefine ulaşamayacak ve işlediği suçların yanıtını alacaktır” diye kaydetti.

Irakçi, “İran’ın politikası her zaman, sömürge politikalarını yeni bir biçimde sürdüren ABD'nin ve genel olarak Batılı ülkelerin tek taraflılık politikasına karşı çıkmak olmuştur ve bu politikasına devam edecektir” dedi.