Maden faciasında ölü sayısı 51'e yükseldi; üç günlük yas ilan edildi

Dün gece İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes kentinde bir kömür madeninde dün akşam patlama meydana geldi.

Cumartesi akşamı meydana gelen kaza, Madanjoo şirketi tarafından işletilen madende B ve C bloklarında metan gazı patlaması sonucu gerçekleşti.

Yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi, 20 kişi de yaralandı.

Güney Horasan'da 3 günlük yas ilan edildi

Yaşanan patlamada Güney Horasan'da 3 günlük yas ilan edildiği öğrenildi.

Pezeşkiyan başsağlığı diledi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaşanan kazadan dolayı başsağlığı diledi. Pezeşkiyan ayrıca İran Sanayi ve Çalışma Bakanlarını olay yerine gönderdiğini duyurdu.