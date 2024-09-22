  1. İran
22 Eyl 2024 16:15

Maden faciasında ölü sayısı 51'e yükseldi; üç günlük yas ilan edildi

Maden faciasında ölü sayısı 51'e yükseldi; üç günlük yas ilan edildi

İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes kentinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada ölü sayısı 51'e yükseldi.

Dün gece İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes kentinde bir kömür madeninde dün akşam patlama meydana geldi.

 Cumartesi akşamı meydana gelen kaza, Madanjoo şirketi tarafından işletilen madende B ve C bloklarında metan gazı patlaması sonucu gerçekleşti.

Yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi, 20 kişi de yaralandı.

Güney Horasan'da 3 günlük yas ilan edildi

Yaşanan patlamada Güney Horasan'da 3 günlük yas ilan edildiği öğrenildi.

Pezeşkiyan başsağlığı diledi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaşanan kazadan dolayı başsağlığı diledi. Pezeşkiyan ayrıca İran Sanayi ve Çalışma Bakanlarını olay yerine gönderdiğini duyurdu.

News ID 1920338

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler